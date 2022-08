Roberto Firmino comemora um dos seus gols na vitória do Liverpool sobre o Bournemouth - OLI SCARFF / AFP

Publicado 27/08/2022 18:50

Na goleada histórica do Liverpool por 9 a 0 sobre o Bournemouth, Roberto Firmino alcançou uma marca importante com a camisa dos Reds. Após balançar as redes em duas ocasiões, o atacante atingiu os 100 gols pelo clube inglês.

"Com certeza essa partida ficará marcada na minha memória. Poder chegar aos 100 gols com essa camisa é algo mágico e que, com certeza, guardarei no meu coração. Fico muito feliz pelos gols e pelas assistências, mas o mais importante foi a vitória para nos dar essa confiança para a sequência", afirmou.



O centroavante ainda se tornou o 10º maior artilheiro da história do Liverpool. Ele também comentou sobre a importância da primeira vitória na atual temporada do Campeonato Inglês.



"A gente ainda não havia vencido, e sabíamos que essa partida diante do nosso torcedor seria muito importante para virarmos essa chave e iniciarmos uma reação. Entramos concentrados, impondo o nosso ritmo de jogo, e graças a Deus conseguimos dominar a partida e fazer um resultado histórico", afirmou.



Após três tropeços, o Liverpool se recupera na tabela da Premier. Na próxima quarta-feira, os Reds recebem o Newcastle pela 5ª rodada.