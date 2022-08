Marco Van Basten disse que valor é superestimado - Divulgação

Publicado 30/08/2022 12:04

Anunciado nesta terça-feira pelo Manchester United, Antony foi comprado junto ao Ajax por 100 milhões de euros (pouco mais de R$ 500 milhões, na cotação atual) incluindo bônus. Contudo, para o ex-jogador Marco Van Basten, um dos maiores do futebol da Holanda, o valor acordado pelo brasileiro está superestimado.

"Antony vale 100 milhões de euros? Não, nem de longe. Ele ainda não mostrou muito. Claro, fez bons jogos. Mas a sua eficiência não tem sido alta nos últimos anos. O Ajax tem uma grande categoria de base, nossa formação é muito boa. E logo vão comprar um jovem por uma quantidade enorme. Algo então está mal", declarou Van Basten, em participação no canal "Ziggo Sport" na noite de segunda-feira.

Considerado um dos maiores atacantes da sua época e com passagens pelos comandos da equipe B do Ajax entre 2003 e 2004, da seleção holandesa entre 2004 e 2008, e do Ajax entre 2008 e 2009, Van Basten analisou falhas de Antony:

"Ele perde demais a bola, ou tem outros problemas. Um ponta pode perder a bola, mas há um limite para isso. Se você quer driblar toda vez que tem a bola, mas a perde em sete de cada 10 tentativas... Deve-se prestar atenção à frequência com que perde a bola", comentou.

O ídolo holandês já havia criticado Antony em outra oportunidade. Para ele, o Ajax errou ao comprar o brasileiro em 2020 por 25 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões, na cotação da época), junto ao São Paulo. Ele acredita que o clube holandês deveria ter promovido algum atleta das categorias de base.

Marco Van Basten foi formado nas categorias de base do Ajax e jogou pelo time principal entre 1982 e 1987. Ele também atuou pela seleção holandesa entre 1983 e 1992, e ganhou o prêmio Bola de Ouro da revista France Football em 1988, 1989 e também em 1992, o mesmo em que foi eleito o melhor do mundo pela Fifa.

Antony marcou 24 gols e deu 22 assistências em 82 jogos disputados pelo Ajax. Ele ficou fora das últimas duas partidas do time enquanto esperava o acordo com o Manchester United.