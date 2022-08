Mbappé tem início de temporada conturbado pelo PSG - AFP

Publicado 30/08/2022 12:42

Técnico do PSG, Christophe Galtier comentou sobre a situação de Kylian Mbappé após o nome do atacante ter sido envolvido no "caso Pogba". O atacante teria sido alvo de uma suposta bruxaria do jogador da Juventus, segundo denúncia do irmão Mathias Pogba.

"Kylian está de muito bom humor. Ele não mostra sinais de preocupação ou aborrecimento quanto a isso", afirmou Galtier.



Segundo a "RMC Sport", o entorno de Mbappé está atento às polêmicas entre Paul Pogba e seu irmão mais velho, Mathias. Caso a acusação de bruxaria se confirme, o estafe do atacante do PSG poderia entrar em cena, e o corte do meio-campista da seleção francesa da Copa do Mundo não é descartado.



Nesta quarta-feira (31), o PSG encara o Toulouse pela 4ª rodada do Campeonato Francês. Após o tropeço diante do Monaco, o atual campeão da Ligue 1 busca retomar o caminho das vitórias e se isolar na liderança novamente.