Publicado 09/09/2022 15:58

Rio - O atacante Vitinho, que deixou o Flamengo no final de agosto, marcou, nesta sexta-feira (9), o seu primeiro gol pelo Al Ettifaq, da Arábia Saudita. O jogador participou dos 90 minutos na vitória por 3 a 0 sobre o Al-Batin e aos 24 minutos do segundo tempo fez bela jogada na entrada da grande área, passando por dois marcadores e finalizando na saída do goleiro adversário. Confira o lance:





pic.twitter.com/Q6jPVf6hWU —(@Ettifaq) September 9, 2022 Esta foi a segunda partida do atacante com a camisa do clube árabe. Na sua estreia, contra o Al-Ittihad, no último sábado (3), Vitinho se destacou com os diversos chutes de perigo que arriscou, mas não conseguiu superar a meta defendida pelo goleiro Marcelo Grohe, ex-Grêmio. O duelo terminou em 0 a 0.

Vitinho deixou o Flamengo para assinar por três temporadas com o Al Ettifaq. O Rubro-Negro não recebeu nenhuma compensação financeira por liberar o jogador, mas manteve uma porcentagem de seus direitos econômicos, visando uma venda futura.