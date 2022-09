Agustina Gandolfo e Lautaro Martínez são casados - Reprodução / Instagram

Agustina Gandolfo e Lautaro Martínez são casadosReprodução / Instagram

Publicado 13/09/2022 14:00

Rio - A conta do atacante Lautaro Martínez no Instagram desapareceu misteriosamente na segunda-feira (12). Imediatamente, fãs do jogador da Inter de Milão tentaram descobrir o motivo e não hesitaram em questionar sua parceira, Agustina Gandolfo.

fotogaleria

O companheiro de Messi na seleção argentina recuperou a conta, mas a empresária foi ‘bombardeada’ com acusações sobre o desaparecimento das redes do atacante: "O que você fez com Lautaro meses do Catar", “O que aconteceu com o El Toro?” ou "no ano da Copa do Mundo você tinha que estragar tudo", foram alguns dos comentários.

Alguns internautas também apontaram uma suposta crise entre o casal e uma suposta infidelidade de Agustina. Após a circulação dos rumores, a argentina foi forçada a negar os boatos: "Eu tomando um mate enquanto vejo o poder da imaginação que exercem. Eu os amo", escreveu Gandolfo junto com emojis de riso.