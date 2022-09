Neymar tem sido o destaque do PSG nesta temporada - AFP

Publicado 13/09/2022 11:48

Em grande início de temporada, com 10 gols e cinco assistências em nove jogos, Neymar é um dos destaques do PSG. Não à toa, recebeu elogios do técnico Christophe Galtier.

"Neymar é um artista. É um jogador que trabalha muito para a equipe, tanto ofensivamente como defensivamente", disse Galtier em entrevista coletiva nesta terça-feira (13).



O brasileiro terá mais uma oportunidade de ampliar o seu melhor início de temporada no futebol europeu nesta quarta-feira, quando o PSG enfrenta o o Maccabi Haifa, de Israel, pela segunda rodada da Liga dos Campeões.



Com o desempenho atual, Neymar superou seu início de 2014/15 pelo Barcelona, assim como a temporada 2018/19, já pelo PSG. Em ambos momentos, o camisa 10 também marcou 10 gols, mas precisou de 10 jogos.