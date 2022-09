Karoline Lima - Reprodução / Instagram

Karoline LimaReprodução / Instagram

Publicado 13/09/2022 10:00

Rio - Processada pelo zagueiro da seleção brasileira e do Real Madrid, Eder Militão, a influenciadora Karoline Lima apresentou sua defesa. O atleta pede R$ 45 mil por danos morais a ex-namorada. De acordo com informações do portal "UOL", Gabriella Garcia, advogada de Karol, afirmou que a influenciadora tem "provas robustas dos abusos sofridos" pelo jogador da Seleção.

fotogaleria

"Karol recebeu esse processo cheio de absurdos, inverdades, sem provas em meio ao seu puerpério, e, como é sabido, o protocolo da ação ocorreu poucos dias antes da sua filha nascer. Uma verdadeira apunhalada. Neste processo, o Eder acusa Karoline de ter cometido abusos sem comprovação, já o contrário não é bem assim. A Karol tem provas robustas dos abusos sofridos", disse a advogada. De acordo com o portal, o documento de defesa da influencer tem 37 páginas e 166 itens.

Na defesa da influenciadora há prints de conversas dela com Militão. Nelas, o jogador manifesta sua vontade de ser pai. De acordo com a advogada, Karoline atendeu ao pedido do zagueiro e retirou o DIU (método contraceptivo) para tentar engravidar. A filha do ex-casal, Cecília, nasceu poucos dias depois do término do relacionamento.

A defesa ainda alega que Karol já vinha sofrendo ataques nas redes sociais por supostamente estar com Militão por interesse, que ela era alvo de julgamento, ofensas e ataques "pelo simples fato de ter sido companheira de um jogador de futebol profissional. Por diversas vezes, Karol foi rotulada como interesseira, quando na verdade, a influenciadora já tinha uma carreira consolidada no Brasil".



Eder Militão entrou com uma liminar a nível de tutela de urgência, na qual pede que a ex-namorada seja impedida de publicar conteúdos depreciativos sobre ele nas redes sociais. O pedido foi negado duas vezes pela juíza Eliana Adorno de Toledo Tavares.



"Mesmo se sentindo traída, com as acusações graves feitas pelo Eder, Karol não revidou com exposição e busca através da justiça comprovar que a ação movida por seu ex-companheiro é um verdadeiro abuso", afirmou a advogada.

A defesa de Karol também afirma que a mulher teve que se dirigir às pressas para um hospital com uma amiga tendo contrações antes da data correta enquanto o zagueiro do Real Madrid estava em uma festa junina no Brasil.

De acordo com os advogados da influenciadora, Militão retornou para a casa do casal na Espanha em 28 de junho, entrou com a ação dois dias depois e, no dia seguinte, postou um story "na cama com parte do braço da Karol à mostra, visando expor ao público que ambos ainda estariam juntos".



Por fim, a defesa pede que Militão pague multa à influenciadora, que as partes prestem depoimento para comprovar a versão de Karol e que a audiência de conciliação agendada para 23 de fevereiro de 2023 seja cancelada.