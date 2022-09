Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 13/09/2022 10:30

Rio - Não foi nesta janela de transferências que Cristiano Ronaldo deixou o Manchester United. O astro português recebeu uma proposta milionária do Al-Hilal, da Arábia Saudita, mas preferiu ficar na Inglaterra e deixar de embolsar cerca de R$ 1,24 bilhão, por dois anos de contrato.

Com a janela fechada em 1º de setembro, Cristiano Ronaldo seguirá no Manchester United, apesar de já ter demonstrado interesse em deixar o clube. Segundo informações divulgadas pelo canal português TVI, o Al-Hilal iria desembolsar mais R$ 162 milhões, ao clube britânico, além de outros R$ 108 milhões a empresários.

Apesar da proposta não ter sido confirmada, Yasser Almisehal, presidente da Federação de Futebol da Arábia Saudita, em entrevista ao portal The Athletic, afirmou que gostaria de ver o astro português na Liga Saudita.

Insatisfeito com a diretoria e com o fato do Manchester United não disputar a Liga dos Campeões da Europa nesta temporada, Cristiano Ronaldo tentou deixar a equipe durante a última janela de transferências, porém, colecionou uma série de negativas.

Na Espanha, onde defendeu o Real Madrid entre 2009 e 2018, o astro ouviu uma negativa de seu ex-clube e de quebra foi recusado pelo Atlético de Madrid. Questionado sobre o assunto, o presidente do clube, Enrique Cerezo, foi categórico ao negar a possibilidade da negociação.

Equipes como Bayern de Munique, Chelsea e Paris Saint-Germain também foram exemplos de clubes que fecharam suas portas para o astro, alegando como impeditivo a alta pedida salarial do atacante de 37 anos.