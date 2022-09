Luva de Pedreiro estará no pré-jogo de Fluminense x Fortaleza pela Copa do Brasil - Reprodução/TikTok LuvaDePedreiro

Publicado 13/09/2022 12:15

O influenciador Iran Ferreira, o 'Luva de Pedreiro', anunciou nas redes sociais que fará uma pausa na carreira. Com mais de 18 milhões de seguidores, ele apagou todos os vídeos de sua conta do Instagram e explicou que foi uma decisão pessoal.

"Galera, todo mundo pensando que eu fui hackeado, mas fui eu que apaguei os vídeos mesmo. Parei, vou viver minha vida normal, sossegado", anunciou.



Luva de Pedreiro também elogiou a atual equipe com quem vem trabalhando e avisou que cumprirá os contratos que estão em vigor com os patrocinadores.



"A equipe com quem estou são os melhores do mundo. Tudo gente boa, fazem parte da minha família, foi decisão minha parar. Os trabalhos que eu fechei com as marcas eu vou concluir, mas depois disso nao vou fazer mais vídeos", continuou.



Esta é a segunda vez que Luva de Pedreiro fez um anúncio de que irá parar a carreira de influenciador. A outra foi em junho, durante confusão com o antigo empresário Allan Jesus. Depois disso, ele passou a trabalhar com o ex-jogador de futsal Falcão.