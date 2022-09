'A Fazenda 14' estreou na última segunda-feira (12) - Divulgação/Record

'A Fazenda 14' estreou na última segunda-feira (12)Divulgação/Record

Publicado 13/09/2022 14:45

Rio - O ex-lateral André Santos foi confirmado na noite da última segunda-feira (12) como um dos participantes da 14ª edição do reality show 'A Fazenda', da Record. Ele está no 'paiol' com outros quatro concorrentes e precisa do voto do público para seguir na disputa do prêmio.



André Santos, de 39 anos, teve boas passagens no futebol brasileiro por Flamengo e Corinthians, além de ter vestido as camisas de Arsenal, da Inglaterra, e da Seleção Brasileira.



Pelo Rubro-negro, o ex-jogador conquistou dois títulos da Copa do Brasil (2006 e 2013), além de um Campeonato Carioca, em 2014.

O último clube de André foi o Figueirense, em 2018, e sua aparição em 'A Fazenda' será a primeira em um reality show.