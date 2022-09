Ninoska Vásquez - Reprodução / Internet

Ninoska VásquezReprodução / Internet

Publicado 15/09/2022 14:02

Rio - Apontada como suposto affair do atacante Vinicius Junior, a modelo e miss Venezuela, Ninoska Vásquez foi detida na Espanha. Ela é suspeita de participar de um esquema de tráfico de pessoas, sendo investigada pelo Ministério Público do México. Com o ocorrido, a modelo teve seu passaporte retido e terá que ficar em Madri por pelo menos mais 45 dias. As autoridades espanholas ainda avaliam a possibilidade de extraditá-la para o México.

De acordo com informações do jornal espanhol "Uno", a Interpol apontou Ninoska Vásquez, de 30 anos, como uma recrutadora de modelos que acabariam sendo exploradas sexualmente. Caso seja condenada, a venezuelana poderá pegar de 4 a 8 anos de prisão.

O suposto envolvimento de Vinicius Junior com a modelo teria acontecido nas últimas férias do jogador. O brasileiro apareceu em fotos ao lado de Ninoska Vásquez e de mais uma mulher em imagens que circularam nas redes sociais. Após isso, a imprensa espanhol ventilou que os dois poderiam estar vivendo um affair.