Bruno Guimarães ao lado de Marquinhos: volante participou dos treinos da Seleção na segunda e na terça - Lucas Figueiredo/CBF

Bruno Guimarães ao lado de Marquinhos: volante participou dos treinos da Seleção na segunda e na terçaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/09/2022 18:37

Uma ausência no treino da Seleção nesta quarta-feira (21) chamou a atenção em Le Havre, na França. Bruno Guimarães se queixou de dores musculares após o treino de terça-feira e teve constatado, após exame, um edema na coxa esquerda. Com isso, ficará fora do amistoso contra Gana, na sexta.



A comissão técnica não mostra preocupação com o caso, mas não acredita que o volante terá condições de jogo. Ele faz tratamento para ficar à disposição contra a Tunísia, no dia 27.



Recentemente, Bruno Guimarães sofreu uma lesão muscular pelo Newcastle, mas já estava recuperado quando se apresentou à Seleção. Tanto que trabalhou no regenerativo de segunda e no coletivo de terça.



O time titular da Seleção que enfrentará Gana às 15h30 (horário de Brasília) será: Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Jr e Richarlison.