Pepe, atual zagueiro do Porto, desfalcará a seleção portuguesa na Liga das Nações - Foto: AFP

Publicado 21/09/2022 15:57

O zagueiro Pepe, do Porto, sofreu uma lesão e desfalcará a seleção de Portugal na Liga das Nações. O jogador ficará fora dos jogos contra a República Tcheca, no próximo sábado, em Praga, e diante da Espanha, na terça-feira, em Braga. O anúncio foi feito na tarde desta quarta-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Pepe, de 39 anos, chegou nesta quarta à concentração da seleção portuguesa em Lisboa para a preparação das próximas partidas da Liga das Nações. No entanto, ao passar por exames médicos, o zagueiro foi "dispensado por motivos de ordem física", segundo o comunicado da FPF.

O jogador é o terceiro desfalque para o treinador Fernando Santos, depois do atacante Rafa Silva, que anunciou sua aposentadoria da seleção por motivos pessoais, e do meio-campista Raphael Guerreiro, lesionado. Os dois foram substituídos por Gonçalo Ramos e Mario Rui. Até o momento, nenhum defensor foi chamado para entrar no lugar de Pepe.

Pela seleção de Portugal, Pepe atuou nas Copas do Mundo de 2010, 2014 e 2018. Além disso, ele disputou os Campeonatos Europeus de 2008, 2012 e também de 2016, ano em que foi eleito o melhor jogador em campo na final contra a França. Campeão da Eurocopa, o zagueiro também venceu a Liga das Nações da temporada de 2018/2019.