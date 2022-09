Camisa de cerveja do Newcraighall Leith Victoria - Divulgação

Publicado 21/09/2022 14:54

Rio - O Newcraighall Leith Victoria, clube amador escocês, lançou uma camisa curiosa para a sequência da temporada. A peça é estampada com um copo de cerveja, com direito a espuma, tanto na frente quanto no verso.

A ideia de lançar a peça partiu da Tennents, uma empresa de cerveja escocesa que patrocina o time. Apesar de algumas críticas iniciais, a nova camisa foi um sucesso de vendas e se esgotou em poucos dias.

Camisa do Pac Man do Newcraighall Leith Victoria Divulgação Mas se engana quem pensa que a criatividade do Newcraighall Leith Victoria parou por aí. Os escoceses também lançaram uma camisa com estampa do tradicional game Pac-Man.