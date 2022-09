Everton Ribeiro e Pedro têm nova chance com Tite na Seleção - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/09/2022 13:39

Pedro e Everton Ribeiro participaram do segundo treino de preparação da Seleção para o amistoso contra Gana, sexta-feira (23) em Le Havre. Pela primeira vez no campo, os dois jogadores do Flamengo ficaram no time reserva, enquanto Tite repetiu a formação titular da atividade de terça, e confirmou que ela será utilizada no jogo.



Tanto Pedro quanto Everton Ribeiro não participaram de toda a atividade. Com 26 jogadores à disposição, Tite fez revezamento na equipe reserva. Tirou o centroavante do Flamengo e colocou Matheus Cunha, enquanto o meia deu lugar a Fred. Bruno Guimarães foi o único que não trabalhou no campo.



Como ficaram os times



Time titular: Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Jr. e Richarlison.



Time reserva: Ederson, Danilo, Ibanez, Bremer, Renan Lodi; Fabinho, Everton Ribeiro (Fred), e Roberto Firmino; Antony, Rodrygo e Pedro (Matheus Cunha).