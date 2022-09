Tite no treino da Seleção: time ofensivo para o amistoso contra Gana - Lucas Figueiredo/CBF

Tite no treino da Seleção: time ofensivo para o amistoso contra GanaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/09/2022 15:20

Em paz com o trabalho na Seleção, Tite se sente à vontade para escalar um time bastante ofensivo às vésperas da Copa do Mundo. E também para se manifestar em apoio a Vini Jr., que na semana passada sofreu com racismo na Espanha. O treinador explicou que demorou a falar sobre o assunto até achar um consenso e aprovação da comissão técnica para mandar um recado para o atacante do Real Madrid, e para o restante dos jogadores.



"Vini e todos os atletas, que vocês sigam levando seu talento e sua arte para aqueles que amam o futebol. Drible, dance, brilhe e siga sendo você em sua essência sempre. Ela é a alegria, da vibração, da comemoração. Eu sei muito bem distinguir quando (a comemoração)é de provocação e quando é um ato bonito de alegria. Que sigam sendo alegres como são", disse Tite.



Na coletiva de imprensa em Le Havre, onde a Seleção se prepara para o amistoso desta sexta-feira contra Gana, o treinador também confirmou a escalação com um quinteto ofensivo. E explicou a opção de mandar a campo: Alisson, Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Telles; Casemiro, Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Jr. e Richarlison.



"É da característica e do talento dos atletas, de uma nova geração. Gosto de reconhecer os trabalhos. De técnicos da base que reconheceram e fizeram esses garotos amadurecerem, vestirem a camisa da seleção brasileira com responsabilidade e alegria. Amadeu, como foi importante para o Vini Jr. O Guilherme, o Paulo, o Jardine, o Micale... Fizeram esses garotos estarem aqui agora", elogiou Tite, completando com uma brincadeira:



"Sou faceirinho. Eu fui campeão gaúcho com o Caxias jogando no 4-3-3. Ganhando de 3 a 0 do Grêmio do Ronaldinho. Campeão com o Grêmio contra o Corinthians com 3 a 1. Campeão com o Corinthians batendo todos os recordes".