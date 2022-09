Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/09/2022 22:15

Nesta quarta-feira, a CBF divulgou o calendário do futebol brasileiro masculino para 2023, que trouxe novidades. Na próxima temporada, o Brasileirão será paralisado durante as Datas FIFA e a Copa do Brasil terá as finais disputadas aos domingos.

Em nota, a entidade destacou que os times com jogadores convocados terão um intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período da Data FIFA e as suas partidas.

"Essa mudança era uma demanda antiga dos clubes, que a CBF finalmente vai atender. O futebol brasileiro tem de fazer o que é melhor, tanto para seus clubes quanto para a Seleção Brasileira. Queremos dar melhores condições para o trabalho de todos, valorizando nossas competições e o nosso futebol como um todo", disse Ednaldo Rodrigues, Presidente da CBF.

Sobre a realização dos jogos da final da Copa do Brasil aos domingos, a explicação foi dada pelo Diretor de Competições da entidade, Julio Avellar. De acordo com ele, a competição fica mais atrativa com as decisões disputadas neste dia da semana. Além disso, ele argumenta que o torcedor poderá se programar para viajar e acompanhar o time ou até mesmo fazer a festa dentro de casa.

"A tarde de domingo é o horário nobre do futebol brasileiro. Com os jogos da final realizados no domingo, a Copa do Brasil fica mais atrativa e interessante para todos os envolvidos e mexe com a economia. É melhor para o torcedor, que poderá se programar para viajar e acompanhar o time, ou até mesmo fazer sua festa em casa. E também é melhor para os parceiros comerciais, que poderão explorar as finais como eventos ainda maiores ao longo do fim de semana", destacou Julio Avellar.

CONFIRA AS DATAS

PRÉ-TEMPORADA E ESTADUAIS

- Pré-Temporada: 14/12/2022 a 14/01/2023 (31 dias)



- Campeonatos Estaduais: 15/01 a 09/04 (16 datas)

COMPETIÇÕES NACIONAIS

- Copa do Brasil: 22/02 a 23/09 (14 datas)



- Série A: 16/04 a 03/12 (38 datas)



- Série B: 15/04 a 25/11 (38 datas)



- Série C: 23/04 a 12/11 (27 datas)



- Série D: 30/04 a 29/10 (24 datas)



- Supercopa do Brasil: 28/01 (01 data)

COMPETIÇÕES SUL-AMERICANAS

- CONMEBOL Libertadores: 08/02 a 11/11 (19 datas)



- CONMEBOL Sul-Americana: 08/03 a 28/10 (15 datas)



- CONMEBOL Recopa: 08/02 e 15/02 (02 datas)

COMPROMISSOS DAS SELEÇÕES

- Datas FIFA para amistosos: 20 a 28 de março, 12 a 20 de junho, 4 a 12 de setembro, 9 a 17 de outubro, e 13 a 21 de novembro.