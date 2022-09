Logo da ESPN Brasil - Reprodução

Publicado 21/09/2022 20:16

Felippe Facincani teve seu contrato renovado e segue como comentarista nos canais Fox Sports/ESPN Reprodução Rio - Felippe Facincani não faz mais parte do time de comentaristas da ESPN. De acordo com o "UOL", o jornalista foi demitido pelo Grupo Disney nesta quarta-feira (21). O motivo do desligamento não foi informado.

Facincani era um dos profissionais que faziam parte do Fox Sports e, após o fim da emissora, foram aproveitados na ESPN. Ele trabalhou no extinto canal entre 2017 e 2020, quando fazia parte do "Fox Sports Rádio", apresentado por Benjamin Back.

A partir de 2021, Facincani migrou oficialmente para a ESPN. Desde então, participava diariamente do programa "F90" e chegou a fazer algumas aparições no "SportsCenter".