Vanderlei LuxemburgoDaniel Castelo Branco

Publicado 21/09/2022 19:52

Técnico multicampeão durante a carreira, Vanderlei Luxemburgo chamou atenção com uma declaração durante o programa 'The Noite', do SBT. Para o treinador, Mané Garrincha não teria espaço no futebol atual.

"Garrincha não jogaria hoje. Da maneira que ele jogava antigamente, em que ele pegava a bola, driblava o cara, parava, esperava o cara voltar e driblava de novo", disse Luxa ao comparar o futebol do último século com o de hoje.



"Os técnicos não iam deixar. Iam falar assim ‘tem que tocar a bola’... Eu mando é driblar. Jogador sem drible, futebol sem drible, não é a essência do futebol", completou o técnico de 70 anos.



Ídolo do Botafogo, Garrincha foi bicampeão do mundo com a Seleção Brasileira. Sem clube, Luxemburgo somou passagem por grandes clubes, como Real Madrid, Vasco, Fluminense, Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Grêmio, Atlético-MG e Cruzeiro.