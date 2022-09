Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 21/09/2022 20:11

Um dos temas da entrevista coletiva do técnico Tite, nesta quarta-feira, foi a declaração de Abel Ferreira de que a ida à Seleção fez "muito mal" para Danilo, volante do Palmeiras. O comandante da Seleção Brasileira, contudo, preferiu não fazer uma análise sobre a frase e exaltou o treinador do time paulista.

"Cara, essa manifestação é em cima de um contexto todo. E eu conheço o Abel. O Abel tem sido muito aberto, receptivo a nós e fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase tem de ser olhada em cima de um contexto e de uma situação toda que ele quis dizer. Eu imagino, mas não me permito fazer essa avaliação", disse o técnico Tite.

"Mas permito, talvez, uma observação que o Gabriel Menino fez logo depois que voltou ao Palmeiras. Ele falou: 'Depois que fui para a Seleção, as coisas ficaram diferentes para mim, eu jovem e tal. E agora estou retomando o meu padrão normal'. Tem de analisar o contexto do Abel, que tem sido extraordinário profissional, para saber em que contexto ela (frase) foi colocada", completou.

Cabe destacar que, atualmente, Danilo não vive grande fase. Desde que retornou da Seleção Brasileira, o volante disputou 23 partidas pelo Palmeiras. Neste período, marcou um gol, deu uma assistência e recebeu seis cartões: quatro amarelos e dois vermelhos.

Em tempo: a Seleção Brasileira vai a campo nesta sexta-feira, às 15h30, para enfrentar Gana no Estádio Oceane, em La Havre, na França. A partida é válida pelo primeiro dos dois amistosos que o Brasil fará nesta última Data Fifa antes da Copa do Mundo.