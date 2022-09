Roger Federer vai se despedir das quadras após 24 anos de carreira - DAVID GRAY / AFP

Roger Federer vai se despedir das quadras após 24 anos de carreiraDAVID GRAY / AFP

Publicado 21/09/2022 19:36

Já em Londres se preparando para a disputa da Laver Cup, seu último torneio no circuito ATP como tenista profissional, Roger Federer concedeu uma entrevista à BBC, emissora inglesa, na qual revelou não acreditar mais em sua carreira nos últimos meses. O suíço, no entanto, afirmou que não ficará longe do esporte.

"Eu me sinto bem. Têm sido semanas muito emotivas para chegar àquelas palavras, para fazê-las corretamente, para expressar realmente como estou me sentindo e para agradecer tudo o que ganhei nessa jornada, que tem sido longa. Agora o caminho é outro, mas eu gostaria de fazer com que os fãs e as pessoas que me apoiaram por todo esse tempo em todos os cantos do mundo, que vou continuar sendo visto. Eu amo esse esporte, não serei um fantasma ou um estranho que não aparecerá nunca mais", iniciou.



"Os últimos três anos têm sido duros, para dizer o mínimo. Quando eu joguei com Rafa na Cidade do Cabo (África do Sul) eu já não estava bem com meu joelho e eu sabia que estava perto do fim quando joguei Wimbledon ano passado entendi. Eu tentei voltar... mas existe um limite do que eu poderia fazer, continuar jogando e tentando. Sinceramente, eu sempre acreditei que poderia voltar até uns meses atrás, mas não dava. Eu tinha esperanças, mas acabaram", completou.

Federer também comentou que usará a oportunidade de estar no mesmo time que seus antigos rivais (Djokovic, Rafael Nadal e Andy Murray) durante a Laver Cup para conversarem bastante, relembrarem momentos e conquistas juntos. Questionado sobre seu futuro, o suíço citou novamente a dedicação de tempo aos 4 filhos e a esposa Mirka, além de indicar sua possível área de atuação na modalidade.

"Veremos como eu posso me manter no esporte, talvez ajudando mentalmente crianças que estão se desenvolvendo na Suíça. Veremos, mas estou empolgado."