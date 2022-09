Sandra Garal é casada com Marco Asensio - Reprodução / Instagram

Sandra Garal é casada com Marco AsensioReprodução / Instagram

Publicado 21/09/2022 17:30

Rio - As palavras de Marco Asensio, do Real Madrid, deixando as portas abertas para o Barcelona no final da temporada, causaram muitas reações na Espanha. Uma delas foi a de Sandra Garal, esposa do jogador.

Em suas redes sociais, Sandra compartilhou um trecho da entrevista de Asensio à rádio Cope, em que ele fala sobre o Barcelona, e dispara: "alguém vai ler ou assistir a entrevista completa e vão continuar manipulando as manchetes”.



Desta forma, Sandra mostra a sua indignação pelo que considera uma manipulação das palavras de Marco Asensio, que está sendo duramente criticado por grande parte dos torcedores do Real Madrid.



De acordo com a imprensa espanhola, o Barcelona monitora de perto a situação do atacante de 26 anos. Asensio tem contrato até junho de 2023 com o Real, mas deixou as portas abertas para o seu futuro, despistando sobre o clube catalão.