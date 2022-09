Roger Federer vai se despedir das quadras após 24 anos de carreira - DAVID GRAY / AFP

Publicado 21/09/2022 16:18

Depois de anunciar a aposentadoria das quadras, Roger Federer disputará sua última partida nesta sexta-feira (23) pelas duplas no torneio Laver Cup, que faz o confronto entre tenistas europeus contra o resto do mundo. Sem condições físicas de participar da simples, o suíço de 41 anos gostaria de fazer sua despedida, nas quadras de Londres, jogando ao lado do espanhol Rafael Nadal, com quem rivalizou durante a carreira.

"Poderia ser uma situação única se isso acontecesse (jogar ao lado de Rafael Nadal). Por tudo pelo que lutamos, pelo que nos respeitamos. Nos demos muito bem, a carreira que tivemos. É uma grande mensagem para o esporte, não só para o tênis. Seria um momento muito especial", afirmou.



Sem jogar há mais de um ano, desde o Grand Slam de Wimbledon de 2021, Federer admite ansiedade para voltar às quadras nessa partida decisiva.



"Apesar de minha carreira e idade, estou nervoso porque não jogo há muito tempo e espero ser competitivo. Eu me senti bem na quadra e me surpreendi por meus golpes, mas a tensão estará lá, pelo menos no começo", disse.



Dono de 103 títulos, sendo 20 Grand Slams, em 24 anos de carreira, Federer vem sofrendo com problemas físicos há três anos, e anunciou na semana passada que se aposentadoria na Laver Cup.