Messi deixou sua marca na vitória do Barcelona sobre o EibarLLUIS GENE / AFP

Publicado 21/09/2022 15:39

Na última terça-feira, o jornal espanhol "El Mundo del Siglo XXI" revelou as exigências que Messi teria feito para renovar com o Barcelona, durante a temporada 2020/21. O periódico, cabe destacar, teve acesso a documentos ligados à investigação de supostos crimes administrativos cometidos no clube durante a gestão do ex-presidente Josep Maria Bartomeu.

Dentre os pedidos do atacante, conforme revelou a reportagem, estavam:

- Um camarote no Camp Nou, estádio do Barcelona, para sua família e a de Luís Suárez;

- Dez milhões de euros em bônus por renovar o contrato;

- Voo privado para a Argentina no Natal;

- Multa rescisória de apenas dez mil euros;

- Recuperação da perda salarial aceita pelo próprio jogador na temporada passada por causa do início da pandemia de Covid-19.

O "El Mundo" informa que Bartomeu teria, inclusive, aceitado quase todas as exigências, com exceção da multa rescisória simbólica de dez mil euros. Além disso, vale lembrar que o Barça não conseguiu cumprir as exigências administrativas da La Liga, e Messi acabou por deixar o clube.

Nesta quarta-feira, o Barcelona soltou uma nota oficial em que mostra indignação pelo vazamento das informações. O clube também destacou que o departamento jurídico estuda as medidas legais que devem ser tomadas. No entanto, os catalães não negaram o conteúdo do que foi revelado pelo jornal.



VEJA A NOTA OFICIAL DO BARCELONA

Em relação às informações publicadas hoje no El Mundo del Siglo XXI sob o título 'Barça Leaks, os arquivos secretos do clube parte 1', o FC Barcelona manifesta sua indignação pelo vazamento intencional de informações que fazem parte de um processo legal. O Clube lamenta que a mídia em questão se gabe de ter "acesso a uma enorme quantidade de documentos e e-mails que fazem parte da investigação do Barçagate" quando essa informação ainda não foi divulgada.



Em todo o caso, o artigo em causa torna públicos documentos que não têm a ver com o processo em curso e a sua utilização é uma afronta à reputação e confidencialidade do Clube. Por isso, e com o objetivo de proteger os direitos do FC Barcelona, o departamento jurídico do clube está estudando as medidas legais que devem ser tomadas.