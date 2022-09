Atlético-MG de Cuca não vive bom momento - PEDRO SOUZA / ATLÉTICO-MG

Publicado 21/09/2022 15:14

Flamengo e Athletico-PR vão disputar a grande final da Libertadores, em jogo único, dia 29 de outubro, no Equador. Com os holofotes voltados para a decisão, o técnico do Atlético-MG, Cuca, que teve sua equipe eliminada nas quartas de final da competição, deu um palpite para a partida. Ele, que lamentou a ausência do Galo na última fase, disse que o vencedor vai ser o que time estiver em um dia melhor.

"É um jogo só, né, lá em Guayaquil. A gente (Atlético-MG) queria muito estar nessa final, nós fomos eliminados nos pênaltis (para o Palmeiras) e hoje tem o Athletico e o Flamengo, os dois rubro-negros que vão fazer essa grande final. É um jogo e tudo pode acontecer, aquele que estiver em um dia melhor tende a ser o campeão", disse Cuca no evento de lançamento de seu projeto social, em Curitiba.

O Atlético-MG se despediu da Libertadores após dois jogos empatados e, consequentemente, ter disputa de pênaltis com o Palmeiras nas quartas de final. Depois, o Alviverde foi eliminado pelo Athletico-PR, que será o adversário do Flamengo na final.