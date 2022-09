Vidal - Marcelo Cortes / Flamengo

VidalMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/09/2022 17:00

Rio - O ex-treinador do Atlético-MG e do Santos, Jorge Sampaoli, falou sobre o momento de Arturo Vidal no Flamengo. Após defender clube gigantes do futebol europeu, o chileno chegou ao Flamengo no meio da temporada. Atualmente, o veterano está no banco de reservas. A situação do volante surpreendeu o técnico argentino.

"Vidal assumiu no Flamengo um papel secundário com muita humildade e alegria. Não ser protagonista de um time sul-americano, vindo da Europa, deve ter sido difícil, mas o vejo feliz", afirmou em entrevista à Rádio ADN.

Sampaoli comandou Vidal na seleção chilena, sendo bicampeão da Copa América. O volante era uma dos principais jogadores da equipe. Sem clube desde que deixou o Olympique de Marselha, o técnico já afirmou que deseja voltar ao futebol brasileiro.