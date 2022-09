Vinicius Junior, atacante do Real Madrid - AFP

Publicado 22/09/2022 14:34

Rio - Josep Pedrerol, apresentador do "El Chiringuito de Jugones", programa em que ocorreram falas racistas contra o atacante Vinicius Júnior, afirmou que irá processar o jornalista espanhol Iñaki Angulo. Na última quarta-feira, ele divulgou a informação de que a atração intimidou o jogador do Real Madrid para não se manifestar sobre os ataques que recebeu.

Em contato com o site "Yahoo! deportes", Pedrerol negou as acusações de que o programa tenha ameaçado Vinicius Júnior e garantiu que irá até o fim no processo contra o jornalista.

Procurado também pelo veículo, Iñaki Angulo não se mostrou intimidado com o processo de Pedrerol e disse ter como provar suas acusações. "Vamos para a guerra, como quiser", afirmou.