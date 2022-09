Zico recebeu homenagem - Helder Martins / H Onze Comunicação

Zico recebeu homenagemHelder Martins / H Onze Comunicação

Publicado 22/09/2022 13:28

Rio - Num dia bastante movimentado no Centro de Futebol Zico, o ídolo do Flamengo e seu filho Thiago Coimbra, Presidente das Escolas Zico 10 Brasil, receberam títulos doutor honoris causa pelos serviços prestados ao esporte brasileiro e mundial. A homenagem aconteceu na véspera da viagem do Galinho para o Japão e foi concedida pela conceituada CELA International University, dos Estados Unidos.

Por sua importância, não só para o futebol brasileiro, mas sobretudo para o futebol mundial, Zico foi homenageado com o título de 'Doctor of Sports Management', enquanto seu filho Thiago Coimbra recebeu a homenagem 'Doctor Business Administration', em reconhecimento ao trabalho à frente da formação de atletas no Centro de Futebol Zico e nas escolas Zico 10.

"Fiquei bastante feliz e honrado com a homenagem, poder receber uma honraria de tão grande importância. Quero agradecer aos diretores da universidade e ao amigo Bris, que sempre apoia os trabalhos aqui no CFZ e isso é muito importante". Agradeceu Thiago.

Após receber a honraria e entregar a premiação dos garotos do Flamengo que venceram a Copa CFZ de Clubes em duas categorias, Zico embarca nesta quinta-feira para o Japão, onde acompanhará os jogos decisivos do Kashima Antlers na temporada local.