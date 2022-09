Ronaldo Fenômeno - Thomas Santos/Staff Images

Publicado 22/09/2022 12:00 | Atualizado 22/09/2022 12:03

Minas Gerais - A vitória sobre o Vasco por 3 a 0 selou o acesso do Cruzeiro para a Série A. Após dois anos consecutivos sem conseguir seu objetivo principal, a Raposa irá se despedir da Segundona em 2022. Acionista majoritário do clube mineiro, Ronaldo Fenômeno prevê dificuldades para a próxima temporada e elencou o objetivos do Cabuloso com o retorno à elite do futebol brasileiro.

"Ano que vem será um ano importantíssimo, nós temos que ficar na Série A para melhorar as nossas finanças, vai ser objetivo. E com certeza faremos um time competitivo", afirmou o pentacampeão.

Feliz com o objetivo alcançado, Ronaldo dedicou o acesso aos torcedores do Cruzeiro e relembrou os momentos complicados que o clube mineiro vem vivendo nas últimas temporadas.

"O presente é nosso para o torcedor, porque sofreu demais nos últimos três anos. O torcedor nos apoiou, acreditou no projeto. Hoje o que conseguimos é para o torcedor, a gente tem que comemorar, a Nação Azul tem que comemorar com responsabilidade e curtir esse momento", finalizou.