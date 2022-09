Antonella Silguero é namorada de Hernán Crespo - Reprodução / Instagram

Publicado 22/09/2022 10:00

Rio - O ex-jogador da seleção argentina e ex-técnico do São Paulo, Hernán Crespo, de 47 anos, está vivendo um novo relacionamento. O atual comandante do Al-Duahil, do Catar, anunciou nas redes sociais que está namorando Antonella Silguero, de 29 anos.

Crespo utilizou seu perfil oficial no Instagram e realizou um stories se declarando para a amada: "Eu te amo, meu amor". De acordo com o jornal argentino "Clarín", o relacionamento já dura três meses. Esse é o primeiro namoro que o ex-atacante tornou público desde que se divorciou da modelo italiana Alessia Rossi, em 2019. Com a ex-mulher, Crespo teve três filhos e foi casado por 15 anos.

Como jogador de futebol, Crespo foi bem sucedido, tendo defendido a Argentina em três Copas do Mundo. Ele defendeu grandes clubes do futebol europeu como Chelsea, Inter de Milão e Milan. Pelo São Paulo, Crespo dirigiu a equipe em 2021, sendo campeão do Paulista.