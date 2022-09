Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira feminina, durante a convocação - Lucas Figueiredo/CBF

Pia Sundhage, técnica da Seleção Brasileira feminina, durante a convocaçãoLucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/09/2022 13:28

A técnica Pia Sundhage convocou, nesta quinta-feira (22), a Seleção Brasileira feminina para a Data Fifa do mês de outubro. As 24 jogadoras irão disputar dois amistosos na Europa: contra a Noruega, no dia 7, em Oslo, e depois diante da Itália, no dia 10, em Gênova.

A convocação feita pela treinadora sueca contou com novidades. Três jogadoras que estiveram na campanha da Copa do Mundo Feminina Sub-20, na Costa Rica, se juntam ao grupo principal: Lauren, Tarciane e Yaya - a última, inclusive, foi elogiada por Pia em entrevista coletiva.

"Yaya é um excelente exemplo, ela foi chamada na minha primeira convocação (em setembro de 2019) e agora ela está de volta. Para enfrentar essas seleções fortes, o meio-campo é muito importante, e a Yaya terá um papel fundamental, vamos tentar coisas novas."

Entre os clubes brasileiros, o Corinthians foi quem mais cedeu atletas, com cinco jogadoras (Leticia, Tarciane, Tamires, Adriana e Jaqueline), enquanto o Internacional terá Millene e Duda Sampaio.

VEJA A CONVOCAÇÃO DA SELEÇÃO:



Goleiras



Leticia - Corinthians

Luciana - Ferroviária



Defensoras



Rafaelle - Arsenal (ING)

Tainara - FC Bayern (ALE)

Kathellen - Real Madrid (ESP)

Tarciane - Corinthians

Tamires - Corinthians

Fernanda Palermo - São Paulo

Lauren - Madrid CFF (ESP)

Antonia - Levante (ESP)



Meio-campistas



Ary - Palmeiras

Millene - Internacional

Ana Vitória - Benfica (POR)

Kerolin - North Carolina Courage (EUA)

Yaya - São Paulo

Duda Francelino - Flamengo

Duda Sampaio - Internacional

Adriana - Corinthians



Atacantes



Jaqueline - Corinthians

Ludmila - Atlético de Madrid (ESP)

Geyse - Barcelona (ESP)

Bia Zaneratto - Palmeiras

Gabi Nunes - Madrid CFF (ESP)

Debinha - North Carolina Courage (EUA)