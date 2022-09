Rayan comemora o segundo gol da vitória do Vasco - Matheus Lima/Vasco

Rayan comemora o segundo gol da vitória do VascoMatheus Lima/Vasco

Publicado 22/09/2022 21:32

O Vasco venceu o Flamengo por 2 a 0, em São Januário, assumiu a vice-liderança do Grupo B e garantiu a classificação para as quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, com uma rodada de antecedência. Os gols foram marcados por GB e Rayan, ambos no segundo tempo.

Por estar atrás do Flamengo na tabela, o Vasco tomou a iniciativa e buscou mais o gol, enquanto Rubro-Negro ficou postado mais no campo de defesa, levando perigo nos contra-ataques. Na segunda etapa o Cruz-Maltino furou o bloqueio e marcou duas vezes, garantindo a vitória e tomando a posição do rival.

Com o resultado, o Vasco chegou aos 15 pontos, um a menos que o Atlético-MG, o líder do Grupo B, que conta com 10 times. Na última rodada, quinta-feira (29), o Cruz-Maltino encara o Cruzeiro, em Minas Gerais. Já o Flamengo, que tem 13 pontos, enfrenta o Fortaleza, que possui a mesma pontuação, na Gávea, em partida de vida ou morte, tendo em vista que Fluminense, Botafogo e o Cruzeiro, que estão atrás, também possuem chance de classificação.