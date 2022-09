Mbappé abriu o placar na vitória da França por 2 a 0 - Divugação/França

Publicado 22/09/2022 19:16

A França venceu a Áustria, por 2 a 0, em Saint-Denis, e deixou a lanterna do Grupo 1 da Liga das Nações. A vitória foi construída no segundo tempo, com Mbappé e Giroud. A atual campeã da Copa do Mundo não tem chances de classificação e depende apenas de si para evitar o rebaixamento na competição.

No outro jogo do grupo, a Croácia venceu em casa a Dinamarca, por 2 a 1, e assumiu a liderança, ultrapassando justamente o adversário. Na última rodada, os croatas visitam a Áustria, enquanto a Dinamarca recebe a França.

A classificação do Grupo 1 tem a Croácia em primeiro com 10 pontos, seguido pela Dinamarca que tem 9 e possui chance de avançar para a semifinal. França com 5 pontos, e Áustria, com um a menos, correm risco de rebaixamento.