Rio - O atacante Raphinha, de 25 anos, foi convocado por Tite para os dois últimos amistosos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo. O jogador é mais um dos jovens valores da equipe verde e amarela que vem tendo oportunidades com o técnico. Ao avaliar o elenco que irá buscar o hexa no Catar, o jogador do Barcelona afirmou que vê muito equilíbrio.

"Uma hora ou outra os mais jovens teriam que chegar na Seleção principal. É só de ver a vontade de todos estarem aqui, de participar de uma Copa e de ganhar uma Copa do Mundo. E depois de todos estarem aqui, tendo esse equilíbrio dos mais jovens com os mais velhos, é o que faz a gente chegar forte para ganhar a Copa", disse.

Raphinha será titular na partida contra Gana, porém, Antony, do Manchester United, é seu reserva imediato. Questionado sobre a disputa pela vaga na equipe de Tite, o jogador do Barça afirmou que sua prioridade é ser selecionado para disputar a Copa.

"Eu sinto que eu estou me preparando muito pra chegar bem fisicamente e mentalmente na Copa do Mundo, seja como titular ou reserva, porque o Antony se jogar também vai corresponder. Ele tem uma qualidade fora do normal. Se a Seleção não tivesse concorrência, não seria Seleção", finalizou.