Roger Federer irá disputar seu último torneio como tenista profissional - AFP

Roger Federer irá disputar seu último torneio como tenista profissional AFP

Publicado 22/09/2022 16:10

O suíço Roger Federer, ex-número 1 do mundo e dono de 20 títulos do Grand Slam, confirmou que fará nesta sexta-feira (23) sua última partida oficial no circuito da ATP jogando nas duplas pela Laver Cup ao lado de Rafael Nadal, espanhol também lenda do tênis.



"Amanhã à noite. Meu último jogo. Duplas com Nadal", escreveu o suíço no Twitter compartilhando a programação dos jogos da Laver Cup nesta sexta-feira.

A despedida de Federer era uma dúvida, já que a Laver Cup é uma disputa de 3 dias, que será iniciada nesta sexta-feira. Em razão dos problemas no joelho, o suíço de 41 anos precisava verificar suas condições para saber se disputaria outras partidas de duplas ou mesmo em simples.

Federer indicou, em entrevista à BBC, emissora inglesa, que já não conseguia mais enxergar novos passos como jogador profissional. O suíço pensa em quais serão suas atividades após a aposentadoria, mas não quer se afastar da modalidade.