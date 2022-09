Vinicius Junior - AFP

O Atlético de Madrid suspendeu três sócios torcedores que estavam envolvidos nos insultos racistas contra Vinicius Junior no dia 18 de setembro, antes do clássico contra o Real. A informação é do jornal espanhol "AS".

Vale lembrar que, pouco antes do jogo, um vídeo circulou nas redes sociais em que é possível ver centenas de torcedores do time Rojiblanco proferirem gritos racistas contra o brasileiro. Por isso, o Atlético soltou uma nota oficial em que condenou os ataques e garantiu que iria colaborar com a polícia e as autoridades para investigar os responsáveis pelos cantos discriminatórios.

"Esses cânticos provocam enorme repulsa e indignação. Não permitiremos que nenhum indivíduo se esconda atrás de nossas cores para proferir insultos de natureza racista ou xenófoba. No Atlético de Madrid, temos tolerância zero ao racismo, nosso compromisso com a luta contra esse flagelo social é total e não vamos parar até eliminá-lo. Para isso, entramos em contato com as autoridades para oferecer nossa total cooperação na investigação dos eventos ocorridos fora do estádio. Pedimos que identifiquem as pessoas que participaram para proceder com a expulsão imediata dos que são sócios do clube", diz um trecho da nota do clube espanhol.

A La Liga também tomou atitudes e enviou um relatório ao Comitê de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) em que informa 24 atos de gritos racistas antes, durante e após a partida.