Van Dijk, do Liverpool, é o capitão da HolandaDivulgação/Seleção da Holanda

Publicado 22/09/2022 19:50

Favoritas do Grupo 4 da Liga das Nações, Holanda e Bélgica venceram nesta quinta-feira (22), pela 5ª rodada, e decidem, no próximo domingo (25), em Amsterdã, quem avança para a semifinal da competição.

Jogando em casa, os belgas bateram o País de Gales, por 2 a 1, com show de De Bruyne, autor de um gol e uma assistência. Já os holandeses superaram a Polônia, por 2 a 0, em Varsóvia, gols de Bergwijn e Gapko.

Com os resultados, a Holanda lidera o grupo com 13 pontos, seguido pela Belgica, que soma 10. A Laranja Mecânica tem três gols de saldo a mais que os belgas, o que dá uma grande vantagem para se classificar. Polônia com 4 pontos e País de Gales, com um, lutam para evitar o rebaixamento.