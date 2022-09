Cristiano Ronaldo - OLI SCARFF / AFP

Publicado 22/09/2022 17:35

Rio - Ex-zagueiro do Manchester United, Rio Ferdinand falou a respeito do momento complicado que Cristiano Ronaldo vem passando na temporada atual nos Red Devils. O ex-capitão e companheiro do português acredita que o atacante não se sente feliz pelo fato de estar no banco em maioria dos jogos.



"Cristiano vai ficar mal, não vai ficar feliz. Você não pode fazer o que ele fez por tanto tempo e ficar feliz no banco, ou não conseguir os números que espera. Mas ele é um profissional e estará focado, porque sabe que sua hora chegará. Ele não fez pré-temporada, então eu entendo porque ele não está jogando. Além disso, Rashford está marcando e ajudando", disse.



Ferdinand e Cristiano Ronaldo venceram juntos uma Champions League em 2008 com, a camisa dom United. O português fez seis jogos na atual edição da Premier League e jogou apenas um de titular.