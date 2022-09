Tite no treino da Seleção: time ofensivo para o amistoso contra Gana - Lucas Figueiredo/CBF

Tite no treino da Seleção: time ofensivo para o amistoso contra GanaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/09/2022 16:47

Antes do treino desta quinta-feira, Tite reuniu a imprensa para pedir desculpas por dizer um palavrão ao elogiar Neymar. Em conversa com os jornalistas, o treinador admitiu que se sentiu mal e lembrou que tem dois netos pequenos.

"Eu não falo só para a bolha futebol. Falo com um contexto outro todo, e falar palavrão é inapropriado, mesmo sendo contextual. Esse é o meu sentimento e a minha desculpa. Me senti mal. Tenho dois netos pequenos. Vou me cuidar para não fazer isso de novo", disse Tite.

O palavrão, vale lembrar, foi dito em entrevista coletiva na última quarta-feira. Ao falar sobre Neymar, Tite afirmou que o camisa 10 da Seleção Brasileira "está jogando para cara...".

"Parabéns, Neymar. Parabéns, Ricardo Rosa (preparador físico da Seleção e do PSG). Parabéns, PSG. Parabéns, Fábio Mahseredjian (preparador físico da Seleção). Nessa escala de importância de todos. Depois chega a nós. Ele é fruto dessa sequência de preparação para que ele tenha esse desempenho. Desempenho técnico de atletas extraordinários e excepcionais. Eles são de quanto você rapidamente pensa e executa. Rapidez de raciocínio e execução tem que estar em sintonia. E ele está. Ele está jogando para cara... Está jogando muito".