Tite já defiiniu a escalação da seleção brasileira para enfrentar Gana - Lucas Figueiredo/CBF

Tite já defiiniu a escalação da seleção brasileira para enfrentar GanaLucas Figueiredo/CBF

Publicado 22/09/2022 15:20

Rio - A seleção brasileira encerrou, nesta quinta-feira (22), a sua preparação para o amistoso contra Gana, em Le Havre, na França. O último treino, que contou com a visita de Odair Hellmann, ex-treinador do Fluminense, serviu, também, para que Tite pudesse desenhar a equipe que entrará em campo para enfrentar a seleção africana.

Para o duelo desta sexta-feira, Tite colocará Éder Militão para atuar como lateral-direito, e traz uma inédita novidade com um quinteto ofensivo. Pedro e Éverton Ribeiro, representantes do Flamengo, serão opção no banco de reservas.

Para o confronto com Gana, o Brasil deve ir a campo da seguinte forma: Alisson, Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Vini Jr. e Richarlison. A tendência é de que a seleção se comporte num 3-2-5 enquanto tiver a posse da bola, e se fecharia no 4-4-2 para se defender.

Bruno Guimarães não participou dos treinamentos pelo segundo dia consecutivo. O volante do Newcastle se queixou de dores na terça-feira, e foi submetido a exames de imagem, que detectaram um edema muscular na coxa esquerda. Com isto, o jogador está fora do primeiro amistoso da seleção.

A seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira (23), para enfrentar Gana, em Le Havre, na França. Quatro dias depois, a equipe de Tite enfrentará a Tunísia, em Paris. Estes serão os dois últimos amistosos antes da convocação para a Copa do Mundo. A lista oficial será divulgada no dia 7 de novembro, em local ainda a ser definido.