Publicado 22/09/2022 16:44

Rio - O meia Lucas Paquetá, atualmente no West Ham, vem atuando de forma mais avançada no clube inglês. Porém, na partida contra Gana, pela seleção brasileira, o jogador será escalado como segundo volante, ao lado de Casemiro. Em entrevista coletiva, o carioca relembrou o período em que executou essa função no Flamengo.

"No Flamengo e no Lyon eu joguei muito de segundo volante, ao lado do Cuellar, do Thiago Mendes e do Bruno Guimarães, e uma posição que eu já fiz, o Tite reconhece isso, ele me dá algumas dicas, não só ele, mas o pessoal de trás também, e eu espero fazer o meu melhor", afirmou.

Os amistosos contra Gana e Tunísia são os últimos da seleção brasileira antes do começo da Copa do Mundo. Prestes a disputar o seu primeiro Mundial, Paquetá exaltou o clima do grupo comandado por Tite.

"A gente vem trabalhando nos nossos clubes da mesma maneira quando a gente se encontra na Seleção, e essa alegria, acho que todos percebem logo quando a gente se une. Espero que a gente coloque essa alegria que a gente tem fora também dentro de campo, com muitos dribles e gols, e espero que o Brasil saia vencedor sempre", disse.