Rede Globo - Divulgação

Rede GloboDivulgação

Publicado 22/09/2022 15:54

Rio - Um dos principais narradores da Rede Globo, Cleber Machado não estará no Catar durante a Copa do Mundo. O profissional terá a responsabilidade de cobrir a competição nos estúdios da emissora no Brasil. Ao abordar o ocorrido, ele afirmou não ter ficado surpreso.

"Isso é do jogo, me avisaram já faz algum tempo", afirmou em entrevista ao portal "Notícias da TV". O narrador admitiu que ir para o país árabe teria um gostinho especial. "Claro que é legal [ir para o Catar], é legal para todo mundo, né? Para quem torce e para quem joga. Pergunta para o cara que não for convocado pelo Tite se ele não queria ir. Tem que entrar no clima. A Copa do Mundo é maior do que qualquer parada, então você acaba tendo isso no estúdio também", admitiu.

O narrador Cleber Machado, da Globo - Copa do Mundo 2018 TV Globo/João Miguel Junior

Apesar disso, Cleber se disse motivado e afirmou que mesmo distante do Catar, terá uma função bastante importante para motivar o torcedor brasileiro que irá acompanhar a competição pela Globo.

"A gente faz de um jeito que o público não sente. muita diferença, acho que a gente consegue dar o tom certo", contou. A abertura da Copa do Mundo acontecerá em 20 de novembro, às 13h (horário de Brasília), com o jogo entre Catar e Equador.