Brasil vai em busca de título inéditoAFP

Publicado 22/09/2022 14:37

Rio - Depois de bater na trave e conquistar o vice-campeonato nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 e na Liga das Nações, as meninas do Brasil partem para o maior desafio da temporada, o Mundial Feminino de Vôlei, competição mais importante da modalidade depois do torneio olímpico. O Brasil dá início na caminhada em busca do título inédito neste sábado, dia 24, contra a República Tcheca. O sportv2 transmite a partida ao vivo, a partir das 15h30.

O Mundial começa nesta sexta-feira, dia 23, as seleções estarão na Holanda e na Polônia para a disputa da 19ª edição do torneio. A final da competição será no dia 15 de outubro. Diferentemente do Campeonato Mundial Masculino, na primeira fase do torneio feminino, as seleções estão divididas em quatro grupos de seis, e todas se enfrentam dentro do grupo em turno único.

A equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães, vice-campeã nas edições de 1994, 2006 e 2010, está no grupo D da competição e encara, além da República Tcheca, as seleções da China, Japão, Colômbia e Argentina. Dezesseis equipes – as quatro primeiras de cada grupo - se classificam para a segunda fase, que novamente divide as seleções em dois grupos, em que seguem para a fase seguinte as quatro melhores em cada um deles. A partir das quartas de final, os jogos são eliminatórios até as finais, que acontecem na cidade holandesa de Apeldoorn.



MUNDIAL FEMININO DE VÔLEI



Primeira fase

SAB – 24/9 – 15h30 - Brasil x República Tcheca

SEG – 26/9 – 13h30 - Brasil x Argentina

QUA – 28/9 – 10h - Brasil x Colômbia

SEX – 30/9 – 9h15 - Brasil x Japão

SAB – 1/10 – 9h - Brasil x China