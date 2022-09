Zico ao lado da garotada - Celso Pupo/DC Press

Publicado 22/09/2022 12:49

Rio - O Centro de Futebol Zico foi palco de mais uma edição do torneio de base CFZ de Clubes. Disputado em duas categorias, o certame foi dominado pelo Clube de Regatas do Flamengo que sagrou-se campeão, nesta quarta-feira, no Sub-12 ao vencer o Boavista por 2 a 1, assim como no Sub-10, derrotando o Artsul pelo placar de 1 a 0. A premiação contou com a presença do Presidente das escolas Zico 10 e administrador do centro de futebol, Thiago Coimbra, além de seu pai Zico, maior ídolo do Rubro-Negro, que entregou os troféus e medalhas aos finalistas.



"Eu acho que a final em qualquer torneio é sempre muito importante. É bom que eles vão se acostumando desde cedo em saber a importância do clube. Essa garotada precisa conhecer a história. Na época dos meus 14 anos não existiam esses torneios e essa possibilidade é justamente para promover isso", destacou o Galinho.

Zico entre troféu para jovens do Flamengo Marcelo Cortes / Flamengo



Thiago Coimbra, que também vestiu a camisa do Flamengo, é o atual administrador do CFZ e Presidente das Escolas Zico 10 Brasil. O filho do Zico também fez questão de destacar a importância de competições de base para a formação de atletas.



"O CFZ é a casa do futebol e a Copa CFZ de Clubes existe justamente para proporcionar aos garotos esse espírito de competitividade, mas de uma maneira sadia, com companheirismo. Aqui, além de atletas, buscamos formar cidadãos e acho que estamos atingindo nosso objetivo", completou Thiago.



A atual edição da Copa CFZ de Clubes foi disputada por seis equipes, sendo Flamengo, Boavista, Artsul, Portuguesa, Sogima e Serrano, nas categorias Sub-10 e Sub-12. Os jogos aconteceram todos na Arena CFZ com acompanhamento e supervisão da equipe do clube e presença de pais e familiares que torceram pela garotada.