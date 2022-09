Daniella Chávez - Reprodução / Instagram

Publicado 22/09/2022 12:30

Rio - O ex-meia do Real Madrid, Álvaro Fidalgo, é um dos grandes destaques do América do México nessa temporada e foi peça importante no triunfo diante do Chivas, no grande clássico da Liga mexicana. Diante das atuações, o espanhol foi surpreendido ao receber um presente no mínimo inusitado. Ele ganhou uma conta VIP do OnlyFans da modelo chilena Daniella Chávez, fiel torcedora do América.

“As Águias venceram o Clássico, lamento, Chivas! Digam ao Álvaro Fidalgo que ele ganhou uma conta do meu OnlyFans VIP por ser o melhor do América nesta temporada”, escreveu ela, além de postar um vídeo com a camisa do time.

Além de fã fervorosa do América, Daniella Chávez também é fã do Deportivo O'Higgins do Chile, time que ela tentou comprar com os lucros que obteve graças à sua conta OnlyFans.



Apenas no Instagram, a modelo tem cerca de 17 milhões de seguidores, enquanto no TikTok e no Twitter tem um milhão de seguidores cada, pelos quais conseguiu ganhar mais de 5 milhões de dólares. Além de seu conteúdo como modelo, Daniella Chávez também participou como apresentadora na televisão chilena.



O clássico no estádio Azteca foi cercado de polêmicas. Na principal delas, o goleiro Guillermo Ochoa fez uma defesa na linha, os jogadores do Chivas reclamaram o gol e o VAR entrou em ação. Após muita demora, a tecnologia decidiu que não era um gol.