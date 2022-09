Homem que protestou durante amistoso entre Uruguai e Irã foi retirado da arquibancada - Alex HALADA / AFP

Publicado 23/09/2022 16:00

Ao seguir planejamento conjunto com o Flamengo, a seleção do Uruguai deixou Arrascaeta no banco e só o colocou no segundo tempo da derrota por 1 a 0 para o Irã. Mehdi Taremi foi o autor do gol iraniano no amistoso desta sexta-feira na Áustria.

Poupado por causa de uma pubalgia, o ídolo rubro-negro entrou apenas aos 26 minutos do segundo tempo, assim como outro jogador do Flamengo, Varela. A partida ainda estava empatada e o gol do Irã saiu aos 34.



As duas seleções disputarão a Copa do Mundo. Os iranianos estão no Grupo B, com Inglaterra, Estados Unidos e País de Gales. Já os uruguaios estão no Grupo H, com Portugal, Coreia do Sul e Gana.



Protesto



Mesmo com a partida disputada com portões fechados a pedido da federação iraniana, um homem que estava entre os convidados conseguiu protestar contra o regime do Irã, que passa por uma crise política, com pelo menos 17 mortos em protestos contra os véus no país. Seguranças particulares e polícia austríaca dentro do estádio tiveram que retirá-lo.



Há seis dias, uma jovem foi morta enquanto estava sob custódia da polícia iraniana por não usar o véu "adequadamente", o que gerou revolta no país, principalmente entre as mulheres. A lei iraniana obriga as mulheres a cobrirem cabeça, cabelo e pescoço.