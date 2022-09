Pedro Raul está na mira de diversos clubes do Brasil - Rosiron Rodrigues/ Goiás E.C.

Publicado 23/09/2022 15:04

Rio - Nome especulado no Botafogo para 2023, o atacante Pedro Raul, do Goiás, afirmou seu desejo de permanecer no futebol brasileiro. Em entrevista ao canal 'De Placa', o jogador destacou a vontade de dar um salto na carreira, voltando a atuar em um grande clube.

"Esse assunto aí vou deixar para o final do ano, meu objetivo é ajudar a manter o Goiás na Série A, que é nosso objetivo prioritário, depois buscar uma vaga numa competição sul-americana e em novembro vamos tomar a melhor decisão. Quero sim continuar no futebol brasileiro, quero dar um salto na minha carreira, mas falar sobre algum clube específico vou deixar para o final do ano", disse o centroavante.

Pedro Raul é um dos artilheiros do Brasileirão, com 15 gols, ao lado de Germán Cano, do Fluminense. Emprestado ao Goiás até o fim da temporada pelo Kashiwa Reysol, o jogador tem contrato com o clube japonês até janeiro de 2024 e teve seu nome ligado a outros clubes brasileiros, como Corinthians, Vasco, Flamengo e São Paulo.

O próximo compromisso do Goiás é contra o próprio Botafogo, na próxima quarta-feira (28), em Goiânia. O goleador, no entanto, não poderá repetir o feito do primeiro turno, quando marcou dois gols dentro do Estádio Nilton Santos sobre o ex-clube, onde teve passagem na temporada de 2020.