Fábio SormaniFoto: Reprodução/ESPN

Publicado 23/09/2022 19:43 | Atualizado 23/09/2022 20:04



A ESPN rescindiu contrato com Fabio Sormani, dois dias depois da demissão de Felipe Facincani. Os dois eram membros do programa 'F90' e deixaram a emissora por motivos distintos. Segundo apurou o LANCE!, Sormani foi desligado por supostamente ter feito uma piada homofóbica, dentro da redação, com um funcionário LGBTQIA+.

Uma reunião na noite desta sexta-feira (23) determinou a demissão do jornalista, que passou a trabalhar na ESPN após a integração do FOX Sports aos canais da Disney. Fábio Sormani era um dos principais comentaristas da empresa.



Procurado pelo LANCE!, a ESPN se posicionou por meio de nota oficial.



"O jornalista Fábio Sormani deixa de fazer parte do time de comentaristas dos canais de esporte da Disney. Agradecemos por todo seu empenho e desejamos sucesso à sua nova etapa profissional", informou a emissora.