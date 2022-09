Richarlison marcou dois gols na vitória da Seleção por 3 a 0 sobre Gana - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 23/09/2022 18:03

Um dos destaques da vitória por 3 a 0 da Seleção sobre Gana, em amistoso na França, Richarlison praticamente garantiu uma vaga para a Copa do Mundo e, possivelmente, como titular com os dois gols marcados. Com desempenho pela equipe de Tite superior ao que vem apresentando no Tottenham, o atacante pediu à torcida brasileira um pouco mais de confiança nele.



"Venho aqui e faço o meu trabalho, calado. Aproveito cada oportunidade. Espero que o povo brasileiro acredite um pouco mais em mim. Pela Seleção, estou vestindo essa camisa 9 e tenho feito gols", disse o atacante ao SporTV, na saída de campo.



Em mais uma partida com aplicação tática e muita entrega na marcação, Richarlison explicou que essa sua característica também ajuda a poupar Neymar.



"Procuro ajudar no meio porque a gente precisa do Neymar inteiro também, para que ele não canse na marcação e possamos aproveitar ao máxcimo ele na frente". completou.