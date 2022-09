Federer e Nadal - Foto: Reprodução/@ESPNBrasil

Federer e NadalFoto: Reprodução/@ESPNBrasil

Publicado 23/09/2022 22:16

Rafael Nadal chorou bastante ao fim da última partida de Roger Federer. Nesta sexta-feira, após a derrota dos dois para Jack Sock e Frances Tiafoe , o tenista espanhol foi visto emocionado durante vários momentos do pós-jogo. Veja nos vídeos abaixo:

APOSENTADORIA

Nesta sexta-feira, a lendária carreira de Roger Federer chegou ao fim. Ao lado de Rafael Nadal, com quem disputou o número 1 do ranking da ATP durante vários anos e foi seu companheiro no jogo desta noite, o suíço enfrentou Jack Sock e Frances Tiafoe.

Federer e Nadal até venceram o primeiro set, mas acabaram derrotados, com as parciais parciais de 6/4, 6/7 e 9/11.

"Eu estou muito feliz, não estou triste. É muito bom estar aqui. Mesmo com todas as partidas, eu não me senti nervoso. A partida foi incrível, eu não poderia estar mais feliz. E, claro, jogar com Rafa no mesmo time e ter todos comigo no time... Obrigado", disse Federer, visivelmente emocionado.

PRINCIPAIS CONQUISTAS DE FEDERER

Entre os 103 títulos na carreira, os principais são os 20 Grand Slams, sendo oito em Wimbledon (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2012, 2017), seis no Australian Open (2004, 2006, 2007, 2010, 2017, 2018), cinco no US Open (2004, 2005, 2006, 2007, 2008) e um Roland Garros (2009).

Ao todo, dentro dos torneios da ATP, Federer venceu 1251 partidas e perdeu apenas 275 desde 1998, quando tornou-se profissional.